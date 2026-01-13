Чим «не вгодив» Малюк?

Відставка Малюка

Верховна Рада України 13 січня підтримала подання президента Володимира Зеленського і відправила голову СБУ Василя Малюка у відставку. Таке рішення підтримали 235 народних депутатів.

Парламент розглядав питання про відставку Малюка за його відсутності у залі. Спікер Руслан Стефанчук на запитання від народних депутатів відповів, що не знає причин відсутності Малюка.

5 січня Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ, але залишається в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів зустріч з Малюком, подякував йому «за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі».

«Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ», – написав він у телеграмі.

Зеленський доручив Василю Малюку зробити напрямок «українських асиметричних операцій найсильнішим у світі».

Малюк очолював спецслужбу з лютого 2023 року. З літа 2022 року Василь Малюк виконував обов’язки голови Служби безпеки України. На наступний день після того, як президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади свого друга дитинства Івана Баканова.





Інші кадрові пропозиції

Також ВР розглянула інші кадрові пропозиції: депутати звільнили міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Його Зеленський бачить новим міністром оборони.

Очікується також призначення нового міністра енергетики: ним може стати експрем’єр Денис Шмигаль, якого цього ж дня відправили у відставку з посади міністра оборони. Втім, відставивши Шмигаля, депутати не змогли його перепризначити.

На що впливає міністр енергетики та чим загрожує його відсутність?

«Багато що залежить від авторитету міністра. Коли він є – це певний сигнал для всіх. Рішення приймаються швидше, люди їх виконують, заступники ведуть переговори із міжнародними партнерами. Все вирішується набагато ефективніше, коли є повноцінний міністр, ніж коли його немає», – сказав в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») Юрій Вітренко, в.о. міністра енергетики України (2020-2021).

Медіа повідомляли, що багато кандидатів відмовились від цієї посади через критичний стан енергосистеми України.

«Стан відповідає ситуації в країні. Триває повномасштабна війна, і енергетика є постійним об’єктом ударів з боку Росії […] Навіть до цього, коли я виконував обов’язки міністра […], українська енергетика була однією з найдорожчих у світі […] Це була дуже корумпована сфера, де було багато інтересів».

