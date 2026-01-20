Час Баканова. «Пачки грошей» за «дах» СБУ? Викриття чи маніпуляція?

Звинувачення проти Баканова: «дах» СБУ за гроші

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактами ймовірного отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями Служби безпеки України – про це повідомили, зокрема, видання «Дзеркало тижня» (ДТ) та «Українська правда» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними ДТ, це сталося після публічних заяв українського бізнесмена Сергія Ваганяна, який зараз перебуває за кордоном. За його твердженням, колишній голова СБУ Іван Баканов, та ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки Андрій Наумов «перетворили санкції РНБО на «власний бізнес-проєкт».

Ваганян заявив, що платив гроші з прибутків від експорту зерна, за що йому гарантували «відсутність проблем із контролюючими органами». Деякі із «винагород» також виглядали як подарунки у вигляді коштовних меблів, автомобілів, дорогих прикрас.

Справу кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України про прийняття пропозиції неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або організованою групою, а також як пропозицію неправомірної вигоди посадовцю, та надання такої вигоди в інтересах третьої особи.

Напередодні народна депутатка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вона та її колеги звернулися до НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також Державного бюро розслідувань із запитом щодо відкриття «відповідних проваджень, чи не пройшла «непоміченою» ця інформація».

Баканов у коментарі виданню «Страна.ua» відкинув звинувачення проти себе, назвавши його спробою прибічників лідера «ЄС» Петра Порошенка дискредитувати президента Зеленського й дестабілізувати монобільшість у парламенті.

Чи вдарить це викриття по Зеленському, адже медіа називали ексголову СБУ Баканова його другом? НАБУ вдасться розслідувати ці дії? Що означають викриття бізнесмена?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:

У програмі Свобода Live цю історію коментували народні депутати Вікторія Сюмар («Європейська солідарність») та Сергій Демченко («Слуга народу»).

Вікторія Сюмар каже, що Ваганян боїться за своє життя і тому вирішив оприлюднити цю інформацією.

Якщо Баканов вважає, що це наклеп, то він може подати до суду, наполягає Сюмар. Але Баканов цього не робить, а за словами Сюмар, видає «непереконливий коментар»:

«Є якийсь дуже дивний коментар Баканова, зручний, політичний, про порохоботів, що це якась політична історія. Немає відповіді на ключове питання: так а хабарі були?»

В свою чергу Сергій Демченко закликав до швидкого розслідування справи та прозорої комунікації з боку НАБУ:

«Ці питання мають розслідуватися за два тижні. І має бути постійна публічна комунікація з підтвердженням чи з простуванням відомостей, які розповсюджуються. Це на сьогодні питання національної безпеки нашої держави. Під час війни, я думаю, що не потрібно нам пояснювати кожному, наскільки це важливо. Очікую, що НАБУ як можна скоріше вийде з брифінгом не просто показати якийсь фільм, а з результатами правового характеру, притягнення до відповідальності або виправдення тої чи іншої особи»

Одеський бізнесмен Сергій Ваганян стверджує, що ділився з керівниками СБУ Бакановим і Наумовим грошима від прибутків в обмін на відсутність проблем у бізнесі. Запевняє, що завозив готівку прямо в будівлю СБУ у службову транспорті керівників служби. Каже, що суми доходили до десяти мільйонів доларів. На підтвердження своїх слів поділився фотографіями, на яких, за твердженнями Ваганяна, Іван Баканов рахує готівку.

З проханням розпочати перевірку інформації, озвучених Ваганяном, до НАБУ звернулися народні депутати від «Європейської солідарності».

У НАБУ вже повідомили, що провадження, щодо можливого отримання хабаря колишніми високопосадовцями СБУ, зареєстроване.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію. Ми звернулися за коментарем до Івана Баканова, він поки не відповів.