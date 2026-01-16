Нові деталі справи: Тимошенко «писав» агент НАБУ чи ГУР?

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Суддя призначив заставу у розмірі 33 мільйона 280 тисяч гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків.

Зокрема, Тимошенко не може виїжджати на межі Київської області без дозволу детектива Національного антикорупційного бюро та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона також має здати закордонний паспорт.

Юлію Тимошенко підозрюють у підкупі народних депутатів. Всі звинувачення Тимошенко відкидає.

«Я думаю, що ви самі побачили. Ключовий доказ – це аудіозапис.Ми попросили, щоб нам надали аудіозапис для публічної, незалежної експертизи, щоб ми могли знайти цю експертизу, якій довіряють, зробити цю експертизу і показати, що це реально скомпільований запис. Нам не дали цієї можливості. На наш погляд, це є просто прямим підтвердженням того, що цей аудіозапис сфальшований», – сказала Тимошенко у коментарі Радіо Свобода після винесення рішення.

При цьому на суді вона визнала факт зустрічі і розмови з депутатом, що фігурує на плівках НАБУ і який, ймовірно, і записував Юлію Тимошенко.

За її словами це був «Слуга народу» Ігор Копитін. Лідерка Батьківщини стверджує, що Копитін, нібито перебуваючи «на гачку» НАБУ, першим напросився до неї на зустріч.

Раніше він був помічений у зв’язках із ГУР і має чимало спільних фото з нинішнім головою Офісу президента Кирилом Будановим.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

