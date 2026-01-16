Суд обрав Тимошенко заставу – понад 33 мільйона гривень застави

Вищий антикорупційний суд 16 січня обрав народній депутатці, лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Суд призначив парламентарці 33 мільйона 280 тисяч гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не може виїздити на межі Київської області без дозволу детектива Національного антикорупційного бюро та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона також має здати закордонний паспорт.

Юлія Тимошенко перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.

У коментарі Радіо Свобода після винесення рішення народна депутатка сказала, що вважає справу проти себе політичною:

«Я думаю, що ви самі побачили. Ключовий доказ – це аудіозапис.Ми попросили, щоб нам надали аудіозапис для публічної, незалежної експертизи, щоб ми могли знайти цю експертизу, якій довіряють, зробити цю експертизу і показати, що це реально скомпільований запис. Нам не дали цієї можливості. На наш погляд, це є просто прямим підтвердженням того, що цей аудіозапис сфальшований».

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

Народну депутатку підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».



