«Політичне замовлення проти мене» – Тимошенко про обшуки НАБУ і вручення підозри

Голова парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко отримала 14 січня повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це підтвердили джерела проєкту Радіо Свобода «Схеми» в антикорупційних органах.

Сама політикиня вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення». Про це Тимошенко написала у фейсбуці зранку 14 січня.

«Щойно у партійному офісі «Батьківщини» завершилися так звані «невідкладні слідчі дії», що тривали всю ніч… Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації», – написала Тимошенко, додавши, що «востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності».

Голова партії «Батьківщина» заявила, що «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

«Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити», – відзначила Юлія Тимошенко.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ввечері 13 січня заявили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Як повідомляє пресслужба бюро, йдеться про нардепів з фракцій, які не очолює викрита особа.

Правоохоронці попередньо кваліфікували дії керівника неназваної фракції за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.