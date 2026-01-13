НАБУ заявляє про викриття керівника депутатської фракції на пропозиції хабарів за потрібне голосування

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Як повідомляє пресслужба бюро, йдеться про нардепів з фракцій, які не очолює викрита особа.

Правоохоронці попередньо кваліфікували дії керівника неназваної фракції за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

НАБУ не уточнює прізвища очільника фракції. Джерело проєкту Радіо Свобода «Схеми» в антикорупційних органах повідомило, що йдеться про Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію «Батьківщина».

Тимошенко чи партія «Батьківщина» наразі цю інформацію публічно не коментували.

Наприкінці грудня НАБУ і САП повідомили, що оголосили підозри згадними народним депутатам як учасникам організованої злочинної групи, що діяла у Верховній Раді й забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування.

У НАБУ стверджують, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp, після голосувань окремим депутатам систематично передавали кошти.

У САП уточнили, що дії депутатів кваліфіковані за статтею 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними антикорупційних органів, розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 000 доларів США.

НАБУ і САП не називають прізвища депутатів. За даними медіа, йдеться про представників «Слуги народу»: Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Юрія Кісєля, Ольгу Савченко і Михайла Лабу.

Радіо Свобода звернулося до них за коментарем. Народний депутат Євген Пивоваров написав, що не коментуватиме, триває провадження, інші не відповіли. Михайло Лаба заявив на своїй сторінці у телеграмі, що планує ознайомитися з матеріалами справи, проте вже зараз переконаний у безпідставності закидів. Заступник голови фракції «Слуга народу» і керівник парламентського комітету з питань транспорту й інфраструктури Юрій Кісєль звинувачення НАБУ і САП відкинув. Він заявив, що хабарів за «потрібне» голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати – за його словами, жоден із них не отримував хабарів.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застав для п’ятьох народних депутатів від «Слуги народу» – від 16 до 40 млн гривень.