Справа про хабарі за голосування у Раді: за двох нардепів внесли багатомільйонні застави

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що загалом майже 36,7 мільйонів гривень застави за двох народних депутатів від «Слуги Народу» Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді, внесли адвокат та низка фізичних осіб.

Наприкінці грудня НАБУ та САП повідомили, що викрили «організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні парламентарі. Учасники цієї групи, за даними слідства, «на систематичній основі» отримували неправомірну вигоду за «потрібне» голосування. Ані Савченко, ані Пивоваров публічно справу не коментували.

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 8 січня 16,6 мільйонів гривень застави, призначених Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.

У коментарі «Схемам» він повідомив, що частина внесених коштів – його особисті, ще частину «довелось позичити» через великі розміри застав для учасників справи. За його словами, тепер сторони обвинувачення і захисту «продовжать працювати у межах досудового розслідування».

Також 8 січня заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли семеро фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума – майже 20 мільйонів гривень.

1 січня у САП повідомили, що ВАКС призначив застави п’яти депутатам у справі про хабарі за голосування в Раді. За даними антикорупційної прокуратури, двом підозрюваним суд призначив застави по 40 млн гривень і 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень. Крім того, на всіх підозрюваних покладені процесуальні обовʼязки, серед яких є носіння електронного засобу контролю. Усі засідання проводили у закритому режимі, а адвокати справу не коментували.

Наприкінці грудня НАБУ і САП повідомили, що оголосили підозри декільком народним депутатам, як учасникам організованої злочинної групи, що діяла у Верховній Раді й забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування.

У НАБУ стверджують, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp, після голосувань окремим депутатам систематично передавали кошти.

У САП уточнили, що дії депутатів кваліфіковані за статтею 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними антикорупційних органів, розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 000 доларів США.

САП заявила, що розподіл цих коштів, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників групи, за попередній місяць.

За результатами проведених слідчих і негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано одержання з листопада по грудень поточного року учасником вказаної організованої групи – народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі щонайменше 145 000 доларів США із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України, додали у САП.

НАБУ і САП не називали прізвища депутатів. За даними медіа, йдеться про представників «Слуги народу»: Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Юрія Кісєля, Ольгу Савченко і Михайла Лабу.

Радіо Свобода звернулося до них за коментарем. Народний депутат Євген Пивоваров написав, що не коментуватиме, триває провадження, інші не відповіли.

Михайло Лаба заявив на своїй сторінці у телеграмі, що планує ознайомитися з матеріалами справи, проте вже зараз переконаний у безпідставності закидів. Заступник голови фракції «Слуга народу» і керівник парламентського комітету з питань транспорту й інфраструктури Юрій Кісєль звинувачення НАБУ і САП відкинув. Він заявив, що хабарів за «потрібне» голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати – за його словами, жоден із них не отримував хабарів. Адвокат Ольги Савченко заявив, що є формальна заборона розповсюджувати інформацію по цій справі.

Досудове розслідування триває.