Хабарі за голосування у Верховній Раді: НАБУ повідомило про підозру п’ятьом депутатам

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру п’ятьом народним депутатам України.

Як повідомляє пресслужба бюро, НАБУ і САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування.

За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей, до її складу входили чинні нардепи та службові особи апарату парламенту, діяльність групи координував один із депутатів.



У НАБУ стверджують, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp, після голосувань окремим депутатам систематично передавали кошти.



У бюро додають, що підозрюваними є п’ятеро народних депутатів, всім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

НАБУ не уточнює їхніх прізвищ. Раніше видання ZN.UA з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомило, що НАБУ оголосило підозру пятому народному депутатові – члену фракції «Слуга народу» Михайлу Лабі.

За даними медіа, раніше підозри у цій справі отримали інші представники «Слуги народу» – Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Також підозру готували для Юрія Корявченкова (відомому також за часів участі в «Кварталі 95» як Юзік), але він покинув Україну.

Всім трьом повідомили про підозру за статтею про «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». «УП» також згадує про можливу підозру, поміж інших, Ользі Савченко.

Вони публічно не коментували оголошення підозри. Євген Пивоваров на звернення Радіо Свобода відповів, що не коментуватиме підозру, триває слідство.



