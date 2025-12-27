Медіа повідомили, кому з нардепів від «Слуги народу» НАБУ заявило про підозру

За статтею про отримання неправомірної вигоди повідомили про підозру щонайменше трьом народним депутатам – про це з посиланням на власні джерела повідомляють видання ZN.ua та «Українська правда» 27 грудня.

За їхніми даними, йдеться про парламентарів від «Слуги народу» Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського та Юрія Кісєля. Про підозру Кісєлю, який є заступником голови фракції «Слуга народу» і головою транспортного комітету Верховної Ради, раніше 27 грудня повідомляло видання LB.

Всім трьом повідомили про підозру за статтею про «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». «УП» також згадує про можливу підозру, поміж інших, Ользі Савченко.

НАБУ не оприлюднювало офіційно імена підозрюваних. Згадані народні депутати не коментували ситуацію, як і фракція «Слуга народу».

Опозиційна партія «Європейська солідарність» заявила про політичну відповідальність президента за справу, фігурантами якої нібито є «його найближчі друзі – Кісєль та інші».

У 2019 році Радіо Свобода виявило, що син тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра працював помічником народного депутата Юрія Кісєля. У коментарі Кісєль назвав Микиту Шефіра «дуже грамотним хлопцем», але не уточнив, чому взяв у помічники саме його і чи знайомий із його батьком.

Раніше 27 грудня бюро заявило, що його співробітники, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура «наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова», який також фігурував у заяві «ЄС».

САП повідомила про викриття злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Зазначається, що за даними слідства, учасники групи «на систематичній основі» отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Згодом у НАБУ повідомили, що співробітники Управління державної охорони (УДО) чинили спротив працівникам бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. УДО заперечило цю заяву.











