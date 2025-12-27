В УДО відреагували на звинувачення НАБУ у «спротиві» під час слідчих дій в урядовому кварталі

Управління державної охорони «жодним чином» не здійснює спротив співробітникам НАБУ з боку Європейської площі у Києві, повідомив у коментарі журналісту Радіо Свобода голова відомства Олексій Морозов.

«Справа в тому, що співробітники НАБУ намагаються провести незнайомих чи незрозумілих людей на територію режиму, на територію урядового порталу. Ми зараз встановлюємо особи цих людей. Усіх перевіряємо, хто вони такі», – наголосив голова УДО.

Шалабаєв каже, що прізвищ людей, які намагаються пройти на територію урядового порталу, немає в ухвалі суду.

«І взагалі, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, понятими мають бути люди, яких, скажемо так, випадково, знайдуть на вулиці і приведуть на місце проведення заходу. Ці ж люди проводяться навмисно через блокпости урядового порталу. Зрозуміло, що ми вживаємо заходів для того, щоб перевірити, щоб встановити їхні особи й перевірити, хто вони такі», – уточнив він.

Шалабаєв наголосив, що цих людей заводять «з-поза меж урядового кварталу, але є процедура допуску, зазвичай роблять замовлення». На запитання, як подібної процедури можна дотримуватися в разі обшуку, поки не готовий відповідати.

Раніше стало відомо, що правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України, йдеться у повідомленні пресслужби САП. Зазначається, що за даними слідства, учасники групи «на систематичній основі» отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Деталі спецоперації у САП пообіцяли оприлюднити згодом, інших подробиць справи наразі невідомо.

Згодом у НАБУ повідомили, що співробітники Управління державної охорони (УДО) чинять спротив працівникам Національного антикорупційного бюро України під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради.

«Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві», – зауважили в бюро.

Як зазначили в НАБУ, перешкоджання проведенню слідчих дій є «прямим порушенням закону».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

РНБО наклала на нього санкції. Тимур Міндіч заявив «Українській правді», що медійно з нього зробили крайнього і винного, хоча факти інші. В інтерв'ю бізнесмен, який виїхав до Ізраїлю, відмовився коментувати суть висунутих йому в Україні офіційних звинувачень, наголосивши, що справу ведуть його адвокати.

Читайте також: Детектив НАБУ Магамедрасулов розповів про свою роль у розслідуванні «плівок Міндіча»

Директор НАБУ Семен Кривонос у розмові з Радіо Свобода 18 листопада повідомив, що бюро працює над запуском процедури екстрадиції Тимура Міндіча.

«Будемо вживати відповідних заходів щодо оголошень цієї особи в подальшому в міжнародний розшук, щодо її подальшого затримання та екстрадиції. Але це все ще попереду. Детективи працюють в цьому напрямку», – сказав він.

Після того Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча. Національний розшук є обов’язковим етапом перед міжнародним розшуком через Інтерпол.

1 грудня суд заочно обрав для Міндіча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тоді у суді прокурор зазначив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала і відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

За словами сторони обвинувачення, Міндіч «здійснював загальне керівництво та координацію усіх учасників ЗО, встановлював правила поведінки та конспірації, розприділяв об'єкти майна та коштів, отримані внаслідок вчинення злочинів».