НАБУ «накрило» депутатів Зеленського: президент знав про схему?

В Україні ще одна гучна корупційна справа. За даними медіа, підозри отримали народні депутати від «Слуги народу» – Ольга Савченко, Ігорь Негулевський, Євген Пивоваров, а також Юрій Кісєль, який входить до близького оточення президента Володимира Зеленського.

Ведуча разом з гостями програми Радіо Свобода «Свобода Live» розбирають цю історію на деталі і аналізують наслідки – для самого президента, для його політичної сили і для держави загалом.

У чому звинувачують?

27 грудня САП повідомила про викриття злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Зазначається, що, за даними слідства, учасники групи «на систематичній основі» отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Згодом у НАБУ повідомили, що співробітники Управління державної охорони (УДО) чинили спротив працівникам бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. УДО заперечило цю заяву.

Видання ZN.ua та «Українська правда» з посиланням на власні джерела поінформували 27 грудня, що за статтею про отримання неправомірної вигоди повідомили про підозру щонайменше трьом народним депутатам. За їхніми даними, йдеться про парламентарів від «Слуги народу» Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського та Юрія Кісєля. Про підозру Кісєлю, який є заступником голови фракції «Слуга народу» і головою транспортного комітету Верховної Ради, раніше 27 грудня повідомляло видання LB.

Всім трьом повідомили про підозру за статтею про «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Мова йде, за даними джерел, нібито про депутатські зарплати у конвертах.

«УП» також згадала про можливу підозру, поміж інших, Ользі Савченко.

НАБУ не оприлюднювало офіційно імена підозрюваних. Згадані народні депутати не коментували ситуацію, як і фракція «Слуга народу».

Опозиційна партія «Європейська солідарність» заявила про політичну відповідальність президента за справу, фігурантами якої нібито є «його найближчі друзі – Кісєль та інші».

У 2019 році Радіо Свобода виявило, що син тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра працював помічником народного депутата Юрія Кісєля. У коментарі Кісєль назвав Микиту Шефіра «дуже грамотним хлопцем», але не уточнив, чому взяв у помічники саме його і чи знайомий із його батьком.

27 грудня бюро заявило, що його співробітники, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура «наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова», який також фігурував у заяві «ЄС».

Що кажуть народні депутати?

Олексій Мовчан, народний депутат фракції «Слуга народу», стверджує, що він не отримував та йому не пропонували гроші у конвертах.

«Я, звичайно, чув дуже багато різних історій. Багато з них чимось закінчувались. Мається на увазі, якимись розслідуваннями, в тому числі НАБУ. А багато не закінчувались і так і залишалися чутками», – заявив Мовчан в етері Радіо Свобода.

Деякі з цих конвертів бачила особисто

Інна Совсун, народна депутатка з фракції «Голос» зазначила, що «деякі з цих конвертів бачила особисто». Проте не звернулась до правоохоронних органів з приводу цього, бо, крім усних свідчень, доказів більше не мала. Крім того, вона заявила, що не здивувалась, коли прочитала в медіа прізвища народних депутатів, яким НАБУ оголосили підозри.

«Ти ж бачиш, як людина живе. Ти бачиш, на чому вона приїздить у Верховну Раду. Ти бачиш, в якому одязі людина приходить. Це дуже банальні речі, але ти це не можеш не помічати. І ти розумієш, що якщо людина чесно живе на зарплату (яка у нас у всіх однакова) то, в принципі, собі такий стиль життя дозволити неможливо», – сказала Совсун.