Суспільне: за Скороход внесли понад 3 мільйони гривень застави

За народну депутатку Анну Скороход внесли 3 мільйони 28 тисяч гривень застави – про це повідомляє Суспільний мовник із посиланням на її адвоката Олега Бургелу.

За його словами, заставу внели «треті особи» 12 грудня, хто саме – Бургела не уточнив. Він стверджує, що внесені гроші не належать Скороход.

Парламентарка вийшла зі слідчого ізолятора з електронним браслетом контролю і перебуває в Києві. Її адвокат повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід:

«Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною».

Також Бургела заявив, що 15 грудня Вищий антикорупційний суд розглядатиме арешт майна народної депутатки.

Вищий антикорупційний суд України 9 грудня обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави 3 мільйони 28 тисяч гривень.

5 грудня Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру народній депутатці, яка, як стверджують правоохоронці, очолювала злочинну групу. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента. Підозру за статтею Кримінального кодексу «Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі» також оголосили помічнику і спільнику депутатки.

Анна Скороход підтвердила, що 5 грудня після обшуків в її помешканні у справі про хабар правоохоронці вручили їй підозру. Проте, за словами Скороход, вони «нічим не змогли це підкріпити», і вона не арештована. Як заявила депутатка, гроші, вилучені під час обшуків, – не її. Також вона звинуватила НАБУ в «маніпуляції» і публікації «фейкових фото».

У 2019 році Анна Скороход входила до складу владної фракції «Слуга народу», але була виключена з фракції через голосування всупереч позиції «Слуги народу».



