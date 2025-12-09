Cуд обрав запобіжний захід депутатці Скороход

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн 28 тис. грн застави, повідомляє пресслужба НАБУ.

За повідомленням, на підозрювану покладено такі процесуальні обовʼязки –прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом, не відлучатися за межі України без дозволу, здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Як повідомляє «Суспільне», прокурор просив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 10,5 млн грн.

За даними сторони обвинувачення, спільник Анни Скороход зустрівся з зацікавленою особою та вимагав передати 150 тисяч доларів США. Особа повідомила про готовність передати лише 50 тисяч, але згодом погодилась на аванс у 125 тисяч доларів, однак співрозмовники наполягали на повній сумі у 250 тисяч доларів.

Анна Скороход заявила, що ніколи не брала і не вимагала грошей. За її словами, у повному відео слідства нібито немає доказів, які наводить прокурор, а підозри та запроваджених санкцій, за які їй нібито мали заплатити, немає – відео є лише нарізкою.

Вона заперечує свою роль «гаранта» у розмовах інших фігурантів справи.

Днями суд обрав запобіжний захід помічнику Скороход у вигляді застави 1,514 мільйона гривень, а також спільнику нардепа - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн 542 тисячі гривень.

5 грудня Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру народній депутатці, яка, як стверджують правоохоронці, очолювала злочинну групу. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента. У НАБУ заявили, що підозрювані стверджували, що мають можливість передати кошти за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО.

Крім народної депутатки, підозру за статтею Кримінального кодексу «Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі» оголосили її помічнику і спільнику.

Анна Скороход підтвердила, що 5 грудня після обшуків в її помешканні у справі про хабар правоохоронці вручили їй підозру. Проте, за словами Скороход, вони «нічим не змогли це підкріпити», і вона не арештована.

Як заявила депутатка, гроші, вилучені під час обшуків, – не її. Також вона звинуватила НАБУ в «маніпуляції» і публікації «фейкових фото».

У 2019 році Анна Скороход входила до складу владної фракції «Слуга народу», але була виключена з фракції через голосування всупереч позиції «Слуги народу».