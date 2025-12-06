Депутатка Скороход прокоментувала підозру і заявила про «маніпуляцію» НАБУ

Народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход підтвердила, що 5 грудня після обшуків в її помешканні у справі про хабар правоохоронці вручили їй підозру. Проте, за словами Скороход, вони «нічим не змогли це підкріпити», і вона не арештована.

Як заявила депутатка, гроші, вилучені під час обшуків – не її. Крім того, вона звинуватила НАБУ в «маніпуляції» і публікації «фейкових фото».

«НАБУ опублікувало фотографії з «місця обшуку», на яких зображені гроші, якась кухня і спальня. Офіційно заявляю: це фото з чужої квартири», – написала Скороход у соцмережах вночі.

Викладені слідством записи її розмов депутатка назвала «класичним монтажем і вирізками з контексту». «Повна версія виглядає абсолютно інакшою, і я дам з цього приводу додаткові коментарі. Я не заарештована. Мені вручили підозру, але нічим не змогли це підкріпити. Я готова до співпраці, бо мені немає чого приховувати. Більше того, я буду вимагати повного розслідування цієї провокації», – написала депутатка. Вона заявила, що йдеться про політичний тиск з метою зірвати її поїздку на міжнародні зустрічі до США.

У НАБУ ці заяви поки що не коментували. Напередодні Національне антикорупційне бюро України повідомило, що оголосило про підозру народній депутатці.

«НАБУ і САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента», – йшлося в повідомленні.

За даними НАБУ, підозрювані стверджували, що мають можливість передати кошти за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

«Для власної перестраховки і гарантованого одержання всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Після одержання $125 тисяч «клієнту» повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії», – йдеться в повідомленні.

Крім народної депутатки, підозру за статтею Кримінального кодексу «Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі» оголосили її помічнику і спільнику, кажуть у НАБУ. Імен фігурантів справи правоохоронці не наводили. Повідомлення НАБУ супроводжували фото з місць обшуку.

У 2019 році Анна Скороход входила до складу владної фракції «Слуга народу», але була виключена з фракції через голосування всупереч позиції «Слуги народу».