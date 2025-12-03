«Не вірилось, щоб аж так» – Корнієнко про своє враження від «плівок Міндіча»

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі Радіо Свобода розповів, що «плівки Міндіча» справили на нього «важке враження».

«Ну важке, яке може бути враження від такого? Ну там класно зробили медійно це все, фаново. Ці нікнейми, це все прикольно – цитати, меми. Але це все трохи згладжує ту величезну погану емоцію, яка від такого може бути», – сказав Корнієнко в ефірі програми «Свобода Live».

За його словами, оприлюднені записи стали для нього несподіванкою, попри те, що він бачив анонси у опозиційних депутатів.





«Не у все вірилось, щоб аж так», – визнав він.

Заступник спікера запевнив, що на момент голосування у липні цього року за законопроєкт, який обмежував незалежність САП і НАБУ, не знав про ймовірну корупцію за участі Тимура Міндіча та державних високопосадовців. За його словами, коли він голосував за цей проєкт тоді – не мав на меті «прикрити бек-офіс Міндіча».

Корнієнко визнав, що його голосування було помилковим: «На жаль, прийняв невірне політичне рішення».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), один з «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен») та інші.

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував. Їх оголосили в розшук.



