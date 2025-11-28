ЗМІ: волонтери в Чехії переглядають намір купити ракету Fire Point через «зв’язки» з Міндічем

Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» переглядає плани придбати ракету Flamingo, на яку зібрали 12,5 мільйонів крон – про це організація повідомила чеським медіа.

Рішення пояснили повідомленнями про нібито зв’язки виробника Fire Point із бізнесменом Тімуром Міндічем, який є підозрюваним у справі про корупцію в українській енергетиці.

«Ми зараз вирішуємо це питання. Ми шукаємо альтернативу і досі ведемо з ними переговори», – цитує засновника ініціативи видання iDNES.cz Далібора Дедека.

За його словами, у ініціативи виникли «серйозні сумніви» в тому, що кошти підуть саме на ту ракету, на яку призначалися.

На своїй сторінці в X ініціатива запевнила, що зібрані кошти досі на її рахунку.





«Ми будемо поводитися з ними з максимальною обережністю та відповідальністю, як і з іншими заходами зі збору коштів. Не виключені й сюрпризи», – заявили волонтери.

Fire Point публічно не коментувала повідомлення про збір.

Раніше ініціатива в Чехії «Подарунок для Путіна» повідомила, що зібрала 12,5 мільйонів крон (понад 514 тисяч євро) на ракету Flamingo. При цьому, за словами волонтерів, компанія-виробник ракет зобов’язалася подвоїти цю суму й надати дві ракети. Їх планували назвати на честь покійної чеської фізикині-ядерниці Дани Драбової Dana1 і Dana2.

Коментуючи дані про зв’язки компанії із Тімуром Міндічем, співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив раніше, що Міндіч висловлював інтерес до того, щоб купити її частку, але йому зрештою відмовили і «залишились з ним знайомими». Міндіч є підозрюваним у справі про корупцію в енергетиці.

Припущення про можливий зв’язок колишнього ділового партнера президента України з компанією Fire Point, яка стрімко стала лідером оборонного сектору, з'явилися влітку 2025 року.

Щодо Ігоря Фурсенка, який також є фігурантом у справі НАБУ, співвласник Fire Point повідомив, що він займався вивезенням колишньої дружини Штілєрмана та його дітей із Росії. Він підтвердив, що Фурсенко був працевлаштований на посаді адміністратора в компанії, але не уточнив, чим той займався.

НАБУ проводило перевірку Fire Point та ще кількох фірм в іншій справі – про можливі факти завищення цін на безпілотні системи.



