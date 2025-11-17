АР: Майк Помпео увійшов до наглядової ради компанії Fire Point, яку пов’язують із Міндічем

Колишній державний секретар США (2018–2021) Майк Помпео приєднався до новоствореної наглядової ради української оборонної компанії Fire Point, яку пов'язують з бізнесменом та співзасновником студії «Квартал 95» Тимуром Міндічем, який нині є фігурантом розслідування НАБУ щодо корупційної схеми у сфері енергетики.

Як повідомляє агентство AP з посиланням на керівництво компанії, 12 листопада Fire Point створила наглядову раду, до її складу увійшов Помпео, а також ще три неназвані особи.

«Ми вирішили, що оскільки ми зростаємо у велику міжнародну компанію, ми повинні забезпечити дотримання найчіткіших та найкращих корпоративних стандартів…Ми розвиваємося як компанія, і нам потрібна мудра дорадча рада, яка допоможе нам налагодити цю роботу», – сказала Ірина Терех, головний технічний директор Fire Point.

Як пише АР, Fire Point будує новий завод у Данії та залучає до роботи відомих діячів галузі, однак громадська увага залишається пильною під час розслідування корупції, яке триває. Керівники Fire Point наполягають, що їм нема чого приховувати, і вони працюють за суворими протоколами воєнного стану, навіть замовляючи незалежний аудит, щоб заспокоїти слідчих. Критики, однак, ставлять під сумнів непрозоре походження компанії та монополію на її контракти з Міністерством оборони, а також вказують на ймовірні зв’язки з Тимуром Міндічем.

«Загалом добре, що вони над цим працюють. Ми, як компанія, повністю підтримуємо той факт, що це розслідування відбувається», – сказала Терех.

Вона додала, що Fire Point доручила великій міжнародній фірмі провести незалежний аудит свого ціноутворення та виробництва, щоб розвіяти занепокоєння.

Видання The Kyiv Independent компанію Fire Point з бізнесменом, співвласником студії «Квартал 95» Тимуром Міндічем і в серпні повідомило, що НАБУ перевіряє можливе завищення нею цін на дрони для Міноборони. Представники Fire Point заявляли, що перевірка базується на чутках опонентів, стосується шести компаній і запевняють, що Міндіч, колишній бізнес-партнер президента України, до виробника не причетний. У НАБУ і САП заявили, що не ведуть розслідування щодо ракет «Фламінго».

Радіо Свобода зверталося до Fire Point за поясненнями, але отримало відповідь, що це поки неможливо через щільний робочий графік керівника.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України.