У Чехії зібрали кошти на ракету Flamingo для Україні. Волонтери кажуть: виробник пообіцяв надати другу

Громадська ініціатива в Чехії «Подарунок для Путіна» зібрала 12,5 мільйонів крон (понад 514 тисяч євро) на ракету Flamingo, повідомили чеські медіа. Компанія Fire Point, що виробляє ракети, зобов’язалася подвоїти цю суму й надати дві ракети. Організація повідомила про це в соцмережах 10 листопада.

Про це повідомили також чеські видання Idnes і Novinky.

Збір відбувся в жовтні – за 48 годин волонтери зібрали 16 мільйонів крон замість запланованих 12,5 мільйонів. Ракету, куплену на ці кошти, вирішили назвати Dana 1 – на честь покійної чеської фізикині-ядерниці Дани Драбової.

Водночас, як стало відомо в понеділок, компанія-виробник ракет Fire Point пообіцяла подвоїти цю суму й надати дві ракети.

«Ми розмовляли з виробником, українською компанією Fire Point. Вони сказали нам, що подвоїть пожертву», – сказав журналістам співавтор ініціативи Мартін Ондрачек.





За його словами, про дату поставки ракет буде більше відомо наступного тижня. Другу ракету хочуть назвати Dana 2.

Ініціатива також оголосила голосування в соцмережах щодо того, як розпорядитися надлишком зібраних коштів – 3,5 мільйона крон.

Дана Драбова, яка з 1999-го по 2025 рік очолювала Державний офіс ядерної безпеки, померла в жовтні цього року. Вона висловлювалася на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У жовтні видання The Economist писало, що Україна для ударів по території РФ почала використовувати власні ракети «Фламінго», виробляє 2-3 ракети на день, а до кінця жовтня збільшить виробництво до 7 ракет на добу.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



