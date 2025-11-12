Суд відправив під варту «бухгалтера «бек-офісу» Фурсенка зі справи про «Енергоатом»

Вищий антикорупційний суд увечері 12 листопада обрав запобіжний захід фігуранту справи про оборудки в енергетиці Ігорю Фурсенку, повідомляє «Суспільне».

Суд ухвалив узяти Фурсенка під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 95 мільйонів гривень.

Це вже четвертий арешт за сьогодні у справі про «Енергоатом». 12 листопада також суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова, колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка та підприємицю Лесю Устименко.

Ігор Фурсенко вказаний у контактах фігурантів справи як «Рьошик».

«Рьошика» в НАБУ називають бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення». Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».

Депутат Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани «вели фінансову частину у Тимура Міндіча».

Журналісти Радіо Свобода виявили імена усіх фігурантів розслідування масової корупції в «Енергоатомі», які отримали підозру від НАБУ.

За інформацією «Схем», окрім Тимура Міндіча («Карлсон»), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка («Рокет»), виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова («Тенор»), Олександра Цукермана («Шугармен»), підозри отримали Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.