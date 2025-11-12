Справа «Енергоатому»: суд взяв Басова під варту із можливістю застави

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Суд взяв Басова під варту на 60 днів із можливістю виходу під заставою 40 мільйонів гривень.

Адвокат Басова у спілкуванні з журналістами поставив під питання, чи голос його підзахисного дійсно фігурує на записах, які оприлюднило Національне антикорупційне бюро. За його словами, зразки голосу Басова для експертизи ще не відбирали, після повідомлення про підозру його не допитували.

«Більше того, стороні захисту навіть не давали отримати копію підозри», – сказав він.

Обвинувачення просило для Басова тримання під вартою з можливим внесенням застави у розмірі понад 45 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд України вранці 12 листопада також відновив засідання з обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному в справі про корупційну схему в енергетиці, колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку. Засідання почалося 11 листопада, але було перенесене на сьогодні.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У НАБУ повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам.

10 листопада повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Мін’юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, і заявив, що міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, «з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій».

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків, ситуацію поки що не коментував.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.







