Суд відновив засідання із розгляду запобіжного заходу ексраднику Галущенка

Вищий антикорупційний суд України вранці 12 листопада відновив засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному в справі про корупційну схему в енергетиці, колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку. Засідання почалося 11 листопада, але було перенесене на сьогодні.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжив аналізувати діалоги за участю Миронюка з колишнім бізнес-партнером президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимуром Міндічем, якого НАБУ і САП вважають керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики, та іншими фігурантами.

Прокурор САП просить для Миронюка взяття під варту без можливості застави, а якщо суд не погодиться на безальтернавний арешт, то в прокуратурі вважають обґрунтованою заставу в розмірі 136,6 мільйона гривень.

Миронюк фігурує у плівках Національного антикорупційного бюро. НАБУ зафіксувало, що саме він під кодовим іменем «Рокет» і Дмитро Басов – «Тенор» (імена та кодові назви спершу встановив народний депутат Ярослав Железняк, але потім їх відкрив прокурор на суді) керували тіньовим процесом: контролювали всі закупівлі, кадрові рішення і розрахунки державного енергетичного гіганта.

На питання журналістів у суді 11 листопада Миронюк сказав, що не має стосунку ані до «Енергоатому», ані до Міністерства енергетики, а про зв’язки з Галущенком – що він його адвокат.

За версією слідства, яку зачитав прокурор на засіданні, Миронюка підозрюють, зокрема, в незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

«Галущенко і Миронюк отримували можливість безперешкодного використання послуг з легалізації коштів злочинною організацією, що акумулювалися Миронюком від злочинної діяльності в сфері енергетики України», – заявив він.

Після 2023 року Миронюк став радником Галущенка. Саме з цієї позиції він начебто й почав вибудовувати власну вертикаль впливу в «Енергоатомі», вважає слідство.

Адвокат Миронюка на засіданні назвав докази обвинувачення «непереконливими».

Галущенко, якого уряд 12 листопада вирішив відсоронити від посади міністра юстиції, заявив, що вважає відсторонення на час розслідування «цивілізованим і правильним сценарієм» і що має намір «захищати себе в юридичній площині й доводити свою позицію».

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.