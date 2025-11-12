ВАКС обирає запобіжний захід ще одному фігуранту справи про корупцію в енергетиці

Вищий антикорупційний суд 12 листопада почав засідання з обрання запобіжного заходу для виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, прокурор просить для нього тримання під вартою з можливим внесенням застави у розмірі понад 45 мільйонів гривень.

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що Дмитро Басов – під кодовим іменем «Тенор», а також інший підозрюваний у справі колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет») керували тіньовим процесом, зокрема контролювали закупівлі і розрахунки державного енергетичного гіганта.

Адвокат Басова Віталій Наум під час виступу в суд заперечив слова прокурора про причетність його підзахисного до махінацій і заявив, що той не пересікався і не спілкувався з учасниками викритої НАБУ і САП організації.

Сам Басов також заявив, що «не вчиняв ніяких правопорушень», і додав, що йому «немає чого приховувати» і що він «не збирається нікуди» тікати.

Вищий антикорупційний суд України вранці 12 листопада також відновив засідання з обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному в справі про корупційну схему в енергетиці, колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку. Засідання почалося 11 листопада, але було перенесене на сьогодні.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжив аналізувати діалоги за участю Миронюка з колишнім бізнес-партнером президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимуром Міндічем, якого НАБУ і САП вважають керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики, та іншими фігурантами.

Прокурор САП просить для Миронюка взяття під варту без можливості застави, а якщо суд не погодиться на безальтернавний арешт, то в прокуратурі вважають обґрунтованою заставу в розмірі 136,6 мільйона гривень. Адвокат Миронюка на засіданні назвав докази обвинувачення «непереконливими».

Раніше сьогодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України на своєму ранковому засіданні відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка і вирішив покласти виконання обовʼязків міністра на його заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Відсторонення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У НАБУ повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам.

10 листопада повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Мін’юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, і заявив, що міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, «з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій».

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків, ситуацію поки що не коментував.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.