Влада Зеленського без Єрмака: залаштунки Ради від віцеспікера, бюджет, переговори

Магамедрасулов і «Міндічгейт»

Суд звільнив із СІЗО детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, де той пробув п'ять місяців. Детектива та його батька звинувачують у спробі продажу технічних конопель до Росії. Антикорупційні експерти від самого початку вважали, що ця справа політична і була заведена з метою тиску на НАБУ.

Магамедрасулов брав участь у документуванні діяльності колишнього бізнес-партнера президента Тімура Міндіча і був ключовим детективом у справі «Міндічгейту» 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».



У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.



Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.



Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція..

Чи пов’язане звільнення з-під варти детектива НАБУ з відставкою глави Офісу президента України Андрія Єрмака?

Верховна Рада України ухвалила бюджет-2026

Український парламент схвалив у другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. «За» проголосували 257 депутатів.

За даними міністра фінансів Сергія Марченка, доходи дербюджету становлять 2 трлн 918 млрд грн, у тому числі загальний фонд – 2 трлн 625 млрд грн, у проєкті бюджету до другого читання збільшено доходи, зокрема, за рахунок врахування додаткових надходжень від підвищення оподаткування прибутків банків.

Марченко зазначив, що видатки держбюджету на 2026 рік становлять 4 трлн 781 млрд грн, видатки на сектор безпеки і оборони – 2,8 трлн грн, приблизно 1,3 трлн із них піде на зарплати захисникам.

«Ця версія бюджету є гармонійною, збалансованою і враховує ті політичні і необхідні якісні зміни від депутатського корпусу», – сказав міністр фінансів з трибуни українського парламенту.

Натомість опозиція називає його бюджетом виборів і президентського популізму.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в етері Радіо Свобода детально про бюджет, «тисячу Зеленського» і зарплати військових.

Переговори про завершення війни

Тим часом поза межами України тривають перемовини про завершення війни. Ключове питання – територіальні поступки з боку України, каже держсекретар США Марко Рубіо.

У Москві із російським керманичем Володимиром Путіним зустрілися спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні.

Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії.

Формулювання про те, що президент РФ Володимир Путін відкинув запропонований Сполученими Штатами мирний план, не можна назвати правильним. Про це 3 грудня в спілкуванні з російськими журналістами сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Справа в тому, що, власне, прямий обмін думками відбувся вчора вперше. І щось було прийнято, щось було позначено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес та пошук компромісу», – твердить речник російського лідера.

Результати зустрічі аналізуємо у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Учасники програми:

Олександр Корнієнко , перший заступник голови Верховної Ради України;

, перший заступник голови Верховної Ради України; Марія Золкіна , голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», дослідниця Лондонської школи економіки й політичних наук;

, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», дослідниця Лондонської школи економіки й політичних наук; Михайло Жернаков, співзасновник, виконавчий директор Фундації DEJURE.

Тим часом очільник української переговорної делегації, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив 3 грудня про «продуктивну багатогодинну зустріч» у Брюсселі із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії, також були представники Євросоюзу та НАТО.

За його словами, учасники зустрічі домовилися продовжувати «тісні консультації й синхронізацію позицій» для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Рустем Умєров вже говорив телефоном зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним у Москві 2 грудня.

Рустем Умєров разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим мають вирушити до США – для спільної роботи зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.