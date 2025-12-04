Генпрокурор Кравченко відреагував на «істерію» щодо справи проти детектива НАБУ та його батька

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на претензії до Офісу генпрокурора через кримінальне провадження щодо співробітника Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова та його батька.



«Бачу спроби створити істерію, тиснути через публічний шум, нав’язати власні оцінки там, де має говорити лише Закон. Скажу прямо: прокуратура не працює під тиском. І не буде. У центрі цієї істерії кримінальне провадження, що стосується детектива НАБУ та його батька. Багато гучних заяв, багато емоцій. Мало фактів», – написав він у телеграмі.



Кравченко нагадав, що кримінальне провадження було зареєстровано Службою безпеки України на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками, а прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру, далі слідчий суддя їм обрав запобіжний захід – тримання під вартою.



«5 місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу», – пояснив він.



Генпрокурор наголосив, що зміна запобіжного заходу – це не виправдання підозрюваних, слідство триває.



Він також заперечив повідомлення про те, що ОГП нібито забрав кримінальне провадження в СБУ і передав до іншого органу слідства.



«Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде. Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування як це відбувається у тисячах інших проваджень. Зараз матеріали вивчаються і після завершення їх повернуть до СБУ», – додав Кравченко.



Щодо угоди з народним депутатом від забороненої партії «ОПЗЖ», то генпрокурор зазначив, що оприлюднювати зараз не можна, оскільки вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки.



«Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією «Мідас». Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій», – заявив він.

4 грудня апеляційний суд звільнив Магамедрасулова з-під варти. Перед цим суд звільнив з-під варти його батька Сентябра, призначивши йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Кілька місяців вони перебували під вартою.

Високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Після звільнення з-під варти Магамедрасулова та його батька голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін висловив подив, що народні депутати не реєструють постанови про звільнення генпрокурора Кравченко, який, за його словами, «особисто сфальсифікував і підписав НАБУшнику підозру».

«Бачили пости купи народних депутатів (які раніше мовчали) про звільнення Магамедрасулова? Жоден – не зареєстрував постанову про звільнення Кравченка. Жоден! Раді вигідний генпрокурор, який присягнув захищати депутатів і від НАБУ/САП, і від Зеленського. Мене аж трусить від цієї «політичної логіки» депутатів: ну посидів НАБУшник в СІЗО пʼять місяців, нічого страшного, головне, що Кравченко нас пообіцяв відмазувати», – написав у соцмережах він.