Правоохоронці розслідують розкрадання на виробництві броні для танків ЗСУ

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро виявили схему привласнення коштів у сфері оборони – про це відомства, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомили 11 грудня.

«Служба безпеки та НАБУ ліквідували масштабну схему привласнення оборонних коштів, яка діяла у двох регіонах України. Відповідно до матеріалів справи, фігуранти розікрали 102 млн бюджетних гривень на виробництві динамічного захисту для танків ЗСУ», – йдеться в повідомленні СБУ.

Відомство уточнює, що комерційного директора державного підприємства, його ексочільника та власника компанії-підрядника затримали за результатами комплексних заходів у Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

За даними слідства, в квітні 2022 року державний завод уклав контракт з Міноборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для танків. Споряджена бронетехніка мала невідкладно вирушити із заводських цехів у зону бойових дій на різних напрямках фронту.

Натомість «головний фігурант, який тоді очолював підприємство-виробника, організував розкрадання бюджетних коштів», стверджує СБУ.





«Для реалізації оборудки він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії, з якою підписав договір на придбання комплектуючих для бронезахисту за цінами, втричі вищими за ринкові. Отриману «різницю» ділки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми», – йдеться в повідомленні.

СБУ посилається на висновки фахових експертиз, які підтвердили факти завдання збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

Трьом ймовірним організаторам оборудки повідомили про підозру в:

привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб

відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом

службовому підробленні

За повідомленнями відомств, ексочільник оборонного заводу вже перебуває під вартою з квітня цього року. Його затримали в межах раніше розпочатого розслідування щодо виробництва бракованих мінометних снарядів. Його затримали наприкінці квітня цього року.

Правоохоронці не називають імена затриманих, їхня позиція щодо обвинувачень невідома.



