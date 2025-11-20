Адвокати: дружина Чернишова ділить спільне майно, щоб вивести частину з-під арешту – «Схеми»

Дружина Олексія Чернишова, колишнього віцепрем’єр-міністра, якому інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в Енергоатомі, просить суд поділити порівну їхнє спільне з чоловіком майно. Як дізналися «Схеми» (Радіо Свобода), поспілкувавшись з адвокатами подружжя, у такий спосіб Світлана Чернишова намагається вивести половину статків, набутих у шлюбі, з-під арешту.

У коментарі журналістам Дар’я Залозна, адвокатка Чернишової, зазначила, що її клієнтка звернулася до суду з цивільним позовом про поділ майна, адже «вона підприємиця, заробила ці кошти й хоче забрати свою частку». Олександр Тананкін, захисник Олексія Чернишова, підтвердив це, додавши, що Світлана Чернишова вирішила ділити майно, оскільки не може ним користуватися через арешт.

Частина майна подружжя під арештом ще з серпня в межах розслідування іншої кримінальної справи, в якій підозрюють Чернишова – щодо ймовірного зловживання службовим становищем. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура закидають урядовцю незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири. Ці обвинувачення ексвіцепрем’єр називав необґрунтованими.





Відповідно до судових ухвал, які проаналізували «Схеми», під арештом перебувають дві квартири подружжя (Олексія Чернишова – в Києві, площею понад 200 квадратних метрів, та його дружини – в Нікополі, на 46 квадратів), автомобіль Toyota Land Cruiser 2020 року та родинні заощадження на банківських рахунках. Задекларовані грошові активи сім’ї становлять сукупно майже 130 мільйонів гривень (52 млн грн, понад 120 тис. євро, 47 тис. франків та більш ніж 1,6 млн доларів).

За інформацією аналітичного сервісу YouControl, Чернишова має ще три квартири в Києві та земельну ділянку в Донецькій області, тоді як її чоловік також володіє землею в Луганській області. У декларації за 2025 рік, яку Чернишов подав перед звільненням з посади віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності, він також зазначив у власності родини цінні папери, колекцію книг, годинники та ювелірні вироби преміальних брендів, серед яких Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Cartier.

За словами юристки Центру протидії корупції Тетяни Шевчук, судовий поділ майна Чернишових може бути їхньою спробою убезпечити й інші активи подружжя від арешту в межах розслідування кримінальних справ за участі колишнього високопосадовця.

«Поділ майна дозволяє формально переоформити майно на другого з подружжя, уникаючи необхідності укладення додаткових договорів, питань оподаткування і тощо. На відміну від простого дарування або продажу між подружжям, рішення суду сприймається як більш легітимна процедура – нібито право власності перейшло за рішенням суду, а не з волі сторін. Проте насамперед це виглядає як спосіб врятувати активи від потенційного арешту та майбутньої конфіскації, що, на думку людей, які це вчиняють, ускладнить роботу детективам», – зазначила юристка.





Світлана Чернишова звернулася до Печерського районного суду з відповідним цивільним позовом 21 жовтня. Наступного дня автоматизована система розподілу визначила Віту Єрмічову суддею. Вона розглядатиме справу одноособово. Дата підготовчого засідання станом на 20 листопада не оприлюднена, а деталі провадження – відсутні.

Станом на 20 листопада відомо про щонайменше дві підозри НАБУ і САП Чернишову. Обвинувачення в обох справах він заперечує.

Одна, від 23 червня – про зловживання службовим становищем й одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб у справі про надання землі для зведення житлового комплексу в обмін на знижки на квартири.

27 червня суд відправив Чернишова у СІЗО з можливістю вийти під заставу. Як вдалося з’ясувати «Схемам», заставу в понад 120 мільйонів гривень за Олексія Чернишова внесли частинами у різні дні: його дружина, приватна фірма, яка була створена у квітні цього року і торгує деталями для автомобілів, а також менеджерка групи компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.

Друга підозра від 10 листопада – про незаконне збагачення у справі щодо «систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. Крім Чернишова, про підозру в провадженні про корупцію в енергетиці оголосили ще щонайменше вісьмом особам.

Читайте також: «Віцепрезидент» чи «громовідвід»? Штрихи до портрету Андрія Єрмака

18 листопада Вищий антикорупційний суд взяв ексміністра під варту на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51 мільйон 600 тисяч гривень. Під час засідання ексвіцепрем’єр назвав підозру проти нього «пустою» та заперечив свою причетність до цієї справи.

19 листопада «Схеми», з посиланням на джерела у правоохоронних органах, повідомляли, що за Чернишова внесли заставу дві фізичні особи, Андрій Ярославович Процик та Ірина Миколаївна Федорович – 30 мільйонів гривень та 21 мільйон 600 тисяч гривень відповідно.

Найімовірніше, Процик - український адвокат. «Схеми» дозвонились йому, щоб запитати про походження грошей на заставу для Чернишова. Процик не спростував цього, але повідомив, що йому незручно спілкуватись, і поклав слухавку. Наразі журналістам не вдалось ідентифікувати Ірину Миколаївну Федорович, оскільки в Україні є десятки жінок з такими прізвищем, ім’ям та по батькові.

Самій Світлані Чернишовій станом на 20 листопада правоохоронці підозр не оголошували. Водночас, вона може бути залученою до схеми з розкрадання в «Енергоатомі», яку розслідують в НАБУ та САП.

В НАБУ зазначили, що в прихованих записах розмов, зроблених в межах спецоперації «Мідас», обговорюється передача 500 тисяч доларів для «Че Гевари» (ймовірно, псевдонім Олексія Чернишова – ред.) через його дружину під псевдонімом «Професор», якою, за словами детективів, є Світлана Чернишова – доктор наук і професор одного з українських вишів.

Крім того, за даними журналістів «Української правди», Світлана Чернишова намагалася приховати від детективів документи про будівництво родинних маєтків під час обшуків у її робочому кабінеті в університеті, де та працює. Журналісти зазначають, що слідчі дії проводили в межах ще однієї справи НАБУ – розслідування стосовно зведення Олексієм Чернишовом чотирьох будинків в елітному котеджному містечку Козин, що під Києвом.