Справа щодо корупції в енергетиці: суд обрав ще одній фігурантці запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яка є фігурнаткою справи щодо корупції в енергетиці.

Також як альтернативу суд призначив їй заставу у розмірі 12 млн гривень. У разі внесення застави на підозрювану будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

– прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

– не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

– повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

– утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– носити електронний засіб контролю.

У цій же справі Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжні заходи для підприємиці Лесі Устименко, виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова та колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У НАБУ повідомили про підозру в справі про корупцію в енергетици вісьмом особам. «Схеми» публікували повний список.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Крім того, підозру в незаконному збагаченні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Він її поки не коментував.



