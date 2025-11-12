У справі Міндіча взяли під варту підприємицю Устименко

Вищий антикорупційний суд увечері 12 листопада обрав запобіжний захід фігурантці справи про оборудки в енергетиці Лесі Устименко, передає «Суспільне».

Суд ухвалив узяти Устименко під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Це вже третій арешт за сьогодні у справі про «Енергоатом». 12 листопада також суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова та колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка.

Леся Устименко вказана в контактах фігурантів справи як «Леся Київ Фінансист Братів». Вона є приватною підприємицею з основним видом діяльності «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки».

У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку в середмісті Києва, в якому, за даними «Схем», розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – імовірно громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.

Журналісти Радіо Свобода виявили імена усіх фігурантів розслідування масової корупції в «Енергоатомі», які отримали підозру від НАБУ.

За інформацією «Схем», окрім Тимура Міндіча («Карлсон»), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка («Рокет»), виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова («Тенор»), Олександра Цукермана («Шугармен»), підозри отримали Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».



