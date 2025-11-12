Гринчук написала заяву про відставку з посади міністерки енергетики

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук 12 листопада подала заяву про відставку. Це сама урядовиця підтвердила у фейсбуці, додавши фотографію поданої до Верховної Ради заяви.

«Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста», – написала Гринчук.

Вона також стверджує, що не порушувала закону.

«У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі», – вказала міністерка енергетики.

Раніше 12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що міністри юстиції Герман Галущенко та енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на своїх посадах.

Перед тим 12 жовтня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України на своєму ранковому засіданні відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка і вирішив покласти виконання обовʼязків міністра на його заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Галущенко підтримав це рішення, назвавши його «цивілізованим і правильним сценарієм».

Відсторонення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».



