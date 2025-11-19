ВАКС постановив конфіскувати 8,5 млн гривень – вартість пентхаусу родини поліцейського з розслідування «Схем»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про цивільну конфіскацію і визнав необґрунтованими активи родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка. Судді постановили стягнути в дохід держави вартість двоповерхового пентхаусу площею 220 квадратних метрів у київському ЖК бізнес-класу «Зарічний» у розмірі 3,6 мільйона гривень та кошти з його продажу у розмірі 4,9 млн гривень, а також два паркомісця, розташовані в тому ж комплексі. У вересні 2024 року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) встановили, що ці апартаменти, в яких проживав сам Полієнко з родиною, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила за життя лише 100 гривень.

Таке рішення колегія суддів на чолі з суддею Сергієм Мойсаком ухвалила 19 листопада. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода з зали суду.

Тарас Полієнко та його родичі до суду не з’явились, адвокат відмовився від коментарів. Телефоном Полієнко не захотів коментувати рішення, а на питання про те, чи планує його оскаржувати, відповів: «Подивимось, дякую».

Прокурор САП Олег Макар прокоментував «Схемам»:

«Коли рішення набере законної сили, після його можливого перегляду Апеляційною палатою ВАКС, Тарас Полієнко підлягатиме звільненню – відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до другої частини 65 статті закону «Про запобігання корупції» «особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку». Відповідно до восьмої частини статті 272 ЦПК, «рішення надсилається керівнику, який уповноважений на прийняття рішення щодо звільнення».

У вересні 2024 року «Схеми» розповіли у розслідуванні про те, як заступник очільника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко (який раніше очолював відділ поліції в Річковому порту Києва) разом з родиною проживав у апартаментах площею 220 квадратних метрів у столичному житловому комплексі бізнес-класу на березі Дніпра, а власницею цієї нерухомості офіційно значиться його теща-пенсіонерка.

«Схеми», посилаючись на джерела в податковій, повідомили, що теща поліцейського, Валентина Ткаченко, з 1998 року офіційно задекларувала лише 100 гривень доходу, а її нинішня пенсія становить близько 3 тисяч гривень на місяць (на пенсію вийшла у 2014 році). Офіційний дохід її чоловіка (тестя Полієнка), без урахування пенсії, становив близько 350 тисяч гривень. Тобто сукупно офіційних доходів родичам не вистачило би на придбання апартаментів у цьому ЖК.

Також у власності тещі Полієнка значились два паркомісця у згаданому ЖК, де журналісти «Схем» зафіксували два авта – зокрема Mercedes S-класу, яким користувався сам топ-поліцейський, але не вносив його до декларації про доходи, бо, як стверджував сам, користувався ним «періодично».

У першому коментарі «Схемам» Тарас Полієнко заявив, що йому невідомі деталі купівлі квартири. Його дружина пояснила походження коштів матері тим, що жінка займалася вирощуванням та продажем квітів. Вона також зазначила, що в родині була «Волга», вартість якої «прирівнювалася до житлової квартири в місті Києві».

Через півтора місяці після виходу розслідування «Схем», Валентина Ткаченко продала апартаменти і за значно вищою ціною – 8,3 мільйона гривень, що у два з половиною рази перевищувало початкову вартість. Після цього прокурори САП на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулись до Вищого антикорупційного суду.

Вже під час судового процесу теща та тесть Полієнка стверджували, що заробляли на торгівлі квітами та перепродажі мікроавтобусів, хоча ця комерційна діяльність не відображалась у відомостях податкової. Також у суді вони розповіли, що у 2020 році заплатили забудовнику лише перший внесок і 4 роки не платили за придбані апартаменти, бо «до них не дзвонили, а вони не набивалися». Також родичі поліцейського повідомили, що на ремонт пентхаусу позичили півтора мільйона гривень у бізнесмена, який погодився дати ці гроші в борг під «нульовий відсоток».