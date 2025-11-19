Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики вважає, що весь уряд має піти у відставку

Повне перезавантаження уряду зараз є необхідним кроком, заявив в ефірі Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики, депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко.

За його словами, наразі незрозуміло, скільки урядовців фігурують у так званих «плівках Міндіча». Саме тому, наголосив він, уряд потребує перезавантаження «у будь-якому разі».

«Безумовно, має бути відставка. Якщо ми проголосували сьогодні тільки за двох осіб, а є, на жаль, така вірогідність, що на цих плівках може бути більше членів уряду, тому треба приймати радикальне рішення в цьому плані», – сказав Мережко у програмі Свобода Live, зазначаючи, що це його особиста позиція.

Народний депутат також підтвердив, що долучився до збору підписів за відставку уряду, який ініціювала опозиція.

«Так, я підписав… Зараз є дві головні цінності, які треба зберегти за будь-яку ціну: довіра людей до влади і єдність. І тут я не бачу жодних суперечностей з опозицією. Треба шукати вихід разом, треба мати діалог, бо ситуація дуже складна і погіршується», – сказав Мережко.





На запитання, чи має піти у відставку голова Офісу президента Андрій Єрмак, депутат висловив таку позицію.

«Я хотів би почути і президента, і голову його Офісу, і потім приймати рішення. Якщо на плівках, про які ми говоримо, є голос голови Офісу президента, то це велика проблема і її треба вирішувати, і президент має прийняти відповідне рішення. Я схиляюся до того, що має бути кадрове рішення, тобто відставка. Але це рішення президента. І я хотів би, перед тим як робити остаточний висновок, дати можливість висловитися голові Офісу», – заявив він.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Адвокати Чернишова заперечують, що «Че Гевара», який фігурує на записах, що розповсюдило Національне антикорупційне бюро – це Чернишов. За словами одного із адвокатів, захист наполягає на тому, що спілкування, яке фігурує в справі, за участі Чернишова «ніколи не було».

Крім того, депутат Верховної Ради з фракції «Голос» Ярослав Железняк опублікував інформацію про те, що нібито на плівках НАБУ під псевдо «Алі-Баба» криється Андрій Єрмак.

Президент Володимир Зеленський згодом повідомив про запуск «комплексного очищення та оновлення» системи управління енергетичною сферою України.