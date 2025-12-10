НАБУ завершило слідство щодо ексголови Дніпропетровщини про розкрадання на ремонті доріг

Слідство проти колишнього голови Дніпропетровської області завершили, повідомляє Національне антикорупційне бюро 10 грудня.

«НАБУ і САП відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільників. Їх підозрюють у розкраданні на ремонті доріг понад 392 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

НАБУ зазначає, що підозрювані, ймовірно, підробили документи, щоб «швидше отримати гроші та уникнути складних процедур». За даними слідства, вони замінили поточний чи капітальний ремонт доріг на експлуатаційне обслуговування, яке в 2022 році було в пріоритеті.

«Витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА. Та в свою чергу завищила вартість матеріалів на понад 392 млн гривень», – заявляє бюро.





У веречні 2024 року НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку, його колишньому заступнику та екскерівникам департаментів за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Кримінальне провадження було відкрито після публікації журналістських розслідувань «Схем» (Радіо Свобода) та «Української правди» про прямий зв’язок між тодішнім головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком і компанією, на яку обласна адміністрація з березня 2022 року спрямувала півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області.

У 2022 році «Схеми» опублікували розслідування «Супутниця на мільярд», в якому розповіли, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Половина компанії була записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером із пауерліфтингу в Дніпрі. Як з’ясували «Схеми», вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Резніченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії, що освоювала мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому «Схеми» самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність «Будінвест Інжиніринг», і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем.

Валентин Резніченко, Яна Хланта, Володимир Дубинський та інші згадані у розслідуванні особисто не відреагували на прохання про коментар.



