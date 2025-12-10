У Податковій службі повідомили про обшуки НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро 10 грудня провели обшуки у службових осіб управлінь Державної податкової служби у Хмельницькій і Миколаївській областях, а також у центральному апараті ДПС, повідомила пресслужба ДПС.

«Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств. Дані досудового розслідування і подробиці справи – компетенція правоохоронців», – заявили в Податковій службі.

Там додали, що керівництво і працівники ДПС «повністю сприяють» роботі антикорупційних органів. «Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ ситуацію поки що не коментували. Деталі справи, в якій ведуться слідчі дії – поки невідомі.