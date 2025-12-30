Депутат Кісєль заявив, що суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави. Він оскаржуватиме

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Юрію Кісєлю у вигляді застави. Про це повідомив сам депутат, оскільки засідання проходило у закритому режимі.

Водночас розмір застави він не уточнив. Його адвокати сказали, що подаватимуть апеляцію.

Прокурор після засідання суду відмовився коментувати судове рішення щодо депутата.

Заступник голови фракції «Слуга народу» і керівник парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль – один із п’яти депутатів, яким НАБУ та САП оголосили підозри як учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування.

Юрій Кісєль звинувачення НАБУ та САП відкидає. Він заявив, що хабарів за «потрібне» голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати – за його словами, жоден з них не отримував хабарів.

За даними НАБУ і САП, підозри вручили організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування. У НАБУ стверджують, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp, після голосувань окремим депутатам систематично передавали кошти.

У САП уточнили, що дії депутатів кваліфіковані за статтею 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними антикорупційних органів, розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 000 доларів США.



САП повідомляє, що розподіл цих коштів, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників групи, за попередній місяць.



За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано одержання з листопада по грудень поточного року учасником вказаної організованої групи – народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі щонайменше 145 000 доларів США із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України, додають у САП.

Раніше видання ZN.UA з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомило, що НАБУ оголосило підозру п'ятому народному депутатові – члену фракції «Слуга народу» Михайлу Лабі.

За даними медіа, раніше підозри у цій справі отримали інші представники «Слуги народу» – Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Юрій Кісєль та Ольга Савченко.

Радіо Свобода звернулося до них за коментарем. Народний депутат Євген Пивоваров написав, що не коментуватиме, триває провадження, інші не відповіли.

Михайло Лаба заявив нас своїй сторінці у телеграмі, що планує ознайомитися з матеріалами справи, проте вже зараз переконаний у безпідставності закидів.

Досудове розслідування у справі триває.