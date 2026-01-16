Доступність посилання

Тимошенко прибула до суду, який обере їй запобіжний захід

Голова парламентсько фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко перед початком засідання суду, 16 січня 2026 року

Голова парламентсько фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко близько 9:00 16 січня прибула до суду в Києві, де їй обиратимуть запобіжний захід у справі про підкуп народних депутатів, повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ввечері 15 січня розповіли, що проситимуть для політикині заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Тимошенко перед початком судового засідання заявила, що справа «сфальсифікована», і вона це доводитиме.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

Народну депутатку підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

