Тимошенко прибула до суду, який обере їй запобіжний захід

Голова парламентсько фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко близько 9:00 16 січня прибула до суду в Києві, де їй обиратимуть запобіжний захід у справі про підкуп народних депутатів, повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ввечері 15 січня розповіли, що проситимуть для політикині заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Тимошенко перед початком судового засідання заявила, що справа «сфальсифікована», і вона це доводитиме.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

Народну депутатку підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».