Знову за ґрати? Юлія Тимошенко засвітилася на плівках НАБУ: обшуки, підозра, схеми

НАБУ і САП підтвердили, що вручили підозру «керівниці однієї з депутатських фракцій ВР». Прізвище не назвали, втім, джерела Радіо Свобода й опосередковано сама підозрювана вказали на Юлію Тимошенко.

НАБУ заявляє про викриття на пропозиції хабаря депутатам в обмін за голосування чи неголосування певних законопроєктів. І додають аудіозаписи, на яких, як стверджується, «керівниця фракції» обговорює роздачу таких хабарів.

Підозру оголошено за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

Досудове розслідування триває, додали в НАБУ.

Також антикорупційні органи провели обшуки в офісах «Батьківщини».

Сама Юлія Тимошенко звинувачення відкидає: «Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити».

Якщо буде доведено, що Юлія Тимошенко дійсно пропонувала винагороду за голосування за відставку голови СБУ Василя Малюка, то це голосування має бути анульоване. Так вважає Людмила Буймістер, народна депутатка України, яка сьогодні вийшла із фракції «Батьківщина».

«Я обурена тим, що НАБУ і САП сьогодні, можливо, якщо це буде доведено, розкрили те, що зняття голови спецслужби відбувалося з неправомірним впливом на голосування. В такому випадку такі карколомні рішення Верховної Ради просто зобов'язані бути переглянуті», – сказала вона в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»).

