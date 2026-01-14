Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

НАБУ про підозру Тимошенко: «ініціювала переговори щодо системного механізму надання неправомірної вигоди»

Голова парламентської фракції «Батьківщина» Юдія Тимошенко
Голова парламентської фракції «Батьківщина» Юдія Тимошенко

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили 14 січня повідомлення про підозру політикині, яка названа «керівницею однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України». Правоохоронці, як і раніше, не називають імені, але джерела проєкту Радіо Свобода «Схеми» й опосередковано сама підозрювана вказують на те, що йдеться про Юлію Тимошенко.

«За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період», – ідеться в повідомленні.

У НАБУ уточнюють, що «народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні».

Підозру оголошено за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

Досудове розслідування триває, додали в НАБУ.

Сама Юлія Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

«Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити», – відзначила Юлія Тимошенко.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ввечері 13 січня заявили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG