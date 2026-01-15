Тимошенко розхитала вертикаль Зеленського? Викриття «чорних кас»: до кого веде слід?

Вищий антикорупційний суд України 16 січня проведе засідання, на якому розгляне обрання запобіжного заходу «народній депутатці, керівниці однієї з депутатських фракцій у Верховній Раді». Прізвище у ВАКС не назвали, втім, обставини справи вказують на Юлію Тимошенко, голову парламентської фракції «Батьківщина».

«На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України заплановано на 16 січня 2026 року о 09:00», – йдеться в повідомленні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд про заставу для Тимошенко в розмірі 50 мільйонів гривень, повідомили українські ЗМІ з посиланням на САП.

«50 мільйонів застави і браслет на шию»

50 мільйонів гривень застави для лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко – це завелика сума, заявив в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода Live») народний депутат від «Батьківщини» Сергій Євтушок.

«Ці 50 мільйонів, які сьогодні САП оголосила і будуть завтра предметом розгляду в Антикорупційному суді, і ще й ошийник, цей браслет на шиї (мається на увазі електронний браслет – ред.) – це не політичне замовлення, ви хочете сказати? Явне політичне замовлення».

В свою чергу народний депутат з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський нагадав в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода Live»), що схожі справи НАБУ і САП ведуть проти депутатів «Слуги народу», тому не можна говорити, що справа проти Тимошенко – це політичне переслідування.

Він також припустив, чому прокуратура просить таку велику суму застави:

«У мене немає обставин справи, я не можу стверджувати щось, але якщо те, що оприлюднило НАБУ і САП, має місце насправді, то це не просто хабар за якесь голосування, а це цілеспрямоване розвалювання парламентської більшості в умовах війни. Це достатньо серйозний злочин, і тому, я думаю, саме у зв'язку з цим такий розмір застави».

Лідерку «Батьківщини» підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Підозру оголошено за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

