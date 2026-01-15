Суд 16 січня розгляне запобіжний захід Тимошенко, САП проситиме про заставу в 50 млн грн

Вищий антикорупційний суд України 16 січня проведе засідання, на якому розгляне обрання запобіжного заходу «народній депутатці, керівниці однієї з депутатських фракцій у Верховній Раді». Прізвище у ВАКС не назвали, втім, обставини справи вказують на Юлію Тимошенко, голову парламентської фракції «Батьківщина».

«На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України заплановано на 16 січня 2026 року о 09:00», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, українські ЗМІ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру повідомили, що САП проситиме суд про заставу для Тимошенко в розмірі 50 мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливістю конфіскації майна.

Народну депутатку підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».