Людмила Буймістер вийшла з парламентської фракції «Батьківщина»

Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла зі складу фракції «Батьківщина» в парламенті, повідомив перший заступник спікера Верхвної Ради Олександр Корнієнко.

Про це він заявив наприкінці засідання парламету 14 січня.

«Кадровий момент: згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата Буймістер Людмили Анатоліївни зі складу депутатської фракції політичної партії ВО «Батьківщина» у Верховній Раді 9 скликання», – оголосив Корнієнко.

Сама Буймістер наразі не коментувала свій вихід із фракції публічно.

Людмила Буймістер була обрана до парламенту від партії «Слуга народу». В 2021 році її виключили з фракції цієї політичної сили. У липні 2025 року стало відомо, що вона долучилася до фракції «Батьківщина».

Раніше сьогодні НАБУ й САП підтвердили повідомлення про підозру політикині, яка названа «керівницею однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України». Народну депутатку підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Джерела проєкту Радіо Свобода «Схеми» й опосередковано сама підозрювана вказують на те, що йдеться про лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».



