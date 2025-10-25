ДБР: суд в Австрії найближчим часом розгляне питання екстрадиції експосадовця СБУ Наумова

Регіональний суд Корнойбурга в Австрії найближчим часом розгляне питання екстрадиції колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ДБР не уточнюють про кого йдеться, однак, зважаючи на фабулу справи, може йтися про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова.



У бюро нагадують, що в Україні слідчі завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.



За даними ДБР, після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги.

Необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам республіки Австрія, ДБР очікує на справедливе рішення австрійського суду щодо екстрадиції ексгенерала, додають у бюро.

15 жовтня 2024 року Андрія Наумова у Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей. Вищий суд у Ніші також засудив його до пʼяти років видворення з Сербії з умовою, що час відбування покарання не буде зараховано до вищезазначеної міри.

28 серпня минулого року за запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив Наумова у міжнародний розшук. ДБР, серед іншого, підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років.

Раніше Андрію Наумову повідомили про підозру в організації підроблення офіційних документів. За даними слідства, він організував підроблення офіційних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому під час митного контролю виявили майже 593 тисячі євро, понад 120 тисяч доларів США та два смарагди, які він приховував.

Судовий процес над Наумовим триває з 7 листопада 2022 року. У вересні 2023 року суд у Сербії засудив його до одного року вʼязниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Але взимку 2024 року Апеляційний суд скасував вирок першої інстанції і повернув справу для ухвалення нового рішення.

Восени 2023 року Сербія також остаточно відмовила Україні в екстрадиції експосадовця СБУ.

Колишній бригадний генерал Андрій Наумов почав працювати в Службі безпеки України (СБУ) у 2019 році. Звільнений зі служби наприкінці липня 2021 року.

Ексрозвідник був у центрі журналістських розслідувань, повʼязаних із корупцією, контрабандою грошей та інших цінностей за кордон. У жовтні 2020 року журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» виявили нерухоме майно Наумова, яке не відповідало заявленим доходам держслужбовця.

13 січня 2025 року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) повідомили, що Наумов придбав три квартири в елітному ЖК в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. Загальна офіційна вартість придбаного майна – 17,5 мільйонів гривень.

Коментуючи оголошення підозри, Наумов, оголошений у міжнародний розшук, заявив, що його переслідують на основі сфабрикованих фактів, «давно спростованих західними судами і спецслужбами».

Раніше він вже заявляв, що його переслідування є політичним.



