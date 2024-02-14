Cуд у Сербії повернув на новий розгляд справу проти ексгенерала СБУ Наумова

Апеляційний суд у сербському місті Ніш 14 лютого скасував вирок першої інстанції, яким громадянина України Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей. Цю інформацію балканській службі Радіо Свобода підтвердили у пресслужбі суду.

Справу повернули до суду міста Ніш для ухвалення нового рішення.

29 вересня 2023 року суд у Ніші на півдні Сербії засудив колишнього українського розвідника, ексгенерала СБУ Андрія Наумова до одного року вʼязниці за звинуваченням у відмиванні грошей.

Колишнього співробітника Служби безпеки України Наумова затримали на початку червня 2022 року на території Сербії разом із громадянином Німеччини Александаром Акстом, у якого знайшли сотні тисяч євро.

Згодом поліція оголосила, що знайшла гроші та діаманти під час огляду автомобіля і що має підозру «що вони походять від злочинної діяльності». Наумов опинився під судом за звинуваченням у відмиванні грошей. На суді Наумов заперечував звинувачення і стверджував, що це його особисті гроші.

Україна надіслала Сербії запит про його екстрадицію в середині жовтня 2022 року, але суд у Ніші відхилив запит Києва про екстрадицію в липні 2023 року. Сам Наумов виступав проти екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека буде під загрозою.

Рішенням Високого суду в Ніші він був звільнений з-під варти на початку грудня 2023 року і перебуває на волі в очікуванні остаточного вироку.

Колишній бригадний генерал Андрій Наумов почав працювати в Службі безпеки України (СБУ) у 2019 році. Звільнений зі служби наприкінці липня 2021 року.

Деякий час він обіймав посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки, де отримав більші повноваження та вплив у службі. До роботи в СБУ Наумов працював у Державному агентстві з управління зоною відчуження ЧАЕС. Відповідав за управління господарським комплексом зони відчуження, а також за спілкування з громадськістю щодо радіаційного стану.

До цього 12 років працював в органах прокуратури на посаді старшого помічника заступника головного прокурора, а потім старшого прокурора.

Ексрозвідник був у центрі журналістських розслідувань, повʼязаних із корупцією, контрабандою грошей та інших цінностей за кордон. У жовтні 2020 року журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» виявили нерухоме майно Наумова, яке не відповідало заявленим доходам держслужбовця.