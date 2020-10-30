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30 жовтня 2020, Київ 13:25
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Таємний кадр СБУ: Alter Ego головного контролера порядності спецслужби Андрія Наумова («СХЕМИ» | №277)

Ця людина в СБУ контролює, зокрема, щоб тисячі співробітників спецслужби не піддавались корупційним спокусам. Його звати Андрій Наумов. Він – керівник Управління внутрішньої безпеки СБУ, одного з найзакритіших підрозділів відомства. Та попри таку високу посаду і сконцентровані довкола неї корупційні ризики, про нього самого майже нічого не відомо. Тому «Схеми» вирішили уважніше придивитися до персони головного «контролера порядності» сбушників. І викрили факти, які ставлять під сумнів його власну доброчесність – у розумінні Закону «Про запобігання корупції».

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