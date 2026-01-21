Оборудка на 140 мільйонів. НАБУ проти колишнього топчиновника ОП

Підозра колишньому заступнику голови Офісу президента України

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розслідують ймовірне розкрадання коштів для виплат за «зеленим» тарифом, повідомили відомства 21 січня.

НАБУ зазначає, що серед дев’ятьох підозрюваних – колишній заступник голови Офісу президента та колишній член наглядової ради компанії «Нафтогаз України», а також його брат, який володіє мережею українських та іноземних компаній.

САП уточнює, що у справі, окрім експосадовця ОП і його брата, також є підозрюваними:

довірена особа колишнього високопосадовця

керівники та працівники підконтрольних підприємств

колишній комерційний директор акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»

Справу кваліфікують за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, у 2019-2020 роках експосадовець ОП, на той момент – колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом

У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 мегават та уклали договори з державним підприємством «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України», – заявляв НАБУ.

Слідчі стверджують, що фігуранти надавали неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема, під час повного знеструмлення, а отримані гроші виводили через пов’язані компанії. Загальну суму збитків оцінюють у 141,3 мільйона гривень.

НАБУ вказує на те, що слідство відкрили за матеріалами журналістського розслідування проєкту BIHUS.Info.

Прізвища колишнього заступника голови Офісу президента НАБУ не називають, проте нардеп Ярослав Железняк заявив, що нібито йдеться про Ростислава Шурму. Cам Шурма поки цього не коментував.

Раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач знайшов Шурму у Німеччині, куди він виїхав з України.

Як могла діяти схема розкрадання?

Це черговий удар по Зеленському? Чи міг він знати щось про ці оборудки?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Чи знав Зеленський про ймовірне розкрадання коштів через «зелений тариф» у керівництві ОП?

Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Козир в етері «Свобода Live» припустив, що президент міг не знати про можливу схему в Офісі президента. За його словами, глава держави не зобов’язаний і не може вникати в усі процеси.

Питання моральних якостей тієї людини, яка це робила

«Дивіться, я точно впевнений у тому, що президент не може і не повинен у це вникати. Але тут питання моральних якостей тієї людини, яка це робила. Можна зрозуміти різні історії. Але коли вся держава бореться і воює з ворогом, коли зрозуміло, що космічні податки і ціни на електроенергію, шалене виробництво цього й іншого – це, по суті, ресурси, які потім прилітають до нас, у тому числі й по нашій енергетиці, – це дуже важко сприймати», – сказав Козир.

Водночас народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк іронічно прокоментував можливу необізнаність президента щодо діяльності його оточення в енергетиці.

«Звичайно, президент не міг знати, що людина, яку він особисто називав ефективним менеджером, водив по всіх зустрічах та яка відповідала за енергетику, раптом має ось такий бізнес. Я просто зазначу, що Ростислав Шурма – не бідна людина. У нього тільки одна квартира, яку він нещодавно відносно купив, – 1600 метрів. Мені здається, це багато про що говорить. Звичайно, президент не міг знати, коли до нього приїжджав держсекретар США і говорив, що накладе санкції за корупцію на його заступника Ростислава Шурму. Мої джерела, які були присутні на цій зустрічі, передають цю цитату. Звичайно, президент не міг знати і після того, як німецькі правоохоронні органи за заявою НАБУ та для сприяння НАБУ провели влітку, 15 липня, обшуки у Ростислава Шурми під Мюнхеном – де, я переконаний, комфортно, і точно немає ані відключень води, ані світла, ані тепла», – зазначив Железняк.