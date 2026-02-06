Сирський: на окремих ділянках фронту близько чверті боєзіткнень становлять наступальні дії українських сил

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що ситуація на фронті залишається складною, російській війська продовжують наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю.

При цьому, за його словами, Сили оборони України також активно здійснюють наступальні й контрнаступальні дії, і на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

Мета наступальних дій ЗСУ – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед, заявив головнокомандувач під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами Сирського, така тактика дає результат: у січні противник не досяг ніяких суттєвих оперативних успіхів.

Головнокомандувач також зазначив, що активна лінія фронту становить близько 1200 кілометрів.

«За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська. Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000–1100 військовослужбовців», – зазначив Сирський.

Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському, Очеретинському й Олександрівському напрямках, каже головнокомандувач. Також, за його словами, відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки. Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов.

«На Куп’янському напрямку ситуація без змін. Незважаючи на чергові заяви керівництва збройних сил РФ про нібито взяття Куп’янська під контроль, реальний стан справ не змінився. У місті залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40–50 осіб. Силами оборони України проводяться контрдиверсійні заходи, противник зазнає постійних втрат. Ситуацію ускладнює активне застосування ворогом безпілотників на оптоволоконному управлінні на дистанціях 30 км і більше», – зазначив він.

Сирський заявив, що стабілізована обстановка і в районі Сіверська. «Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів. Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок, допустили втрату цього населеного пункту. Нараз бойові дії тут мають невисоку інтенсивність, за місяць противник не досяг успіхів», – сказав він.

Найбільш інтенсивні бойові дії, за словами головнокомандувача ЗСУ, тривають у районі Покровська, зокрема на Очеретинському напрямку і в районі Родинського, тут противник зосередив найбільшу кількість сил і засобів.

«Безпосередньо в Покровську Сили оборони України контролюють північну частину міста. Аналогічна ситуація у Мирнограді. Проводяться заходи з покращення тактичного положення українських військ. Додатковим ускладненням є застосування противником дальніх дронів. Вживається комплекс антидронових заходів. Ситуація залишається складною», – заявив Сирський.

За його словами, інтенсивні бойові дії тривають у районі Гуляйполя, де противник зосередив сили чотирьох армій і протягом майже двох місяців веде «напружені бої».

Напередодні джерела Радіо Свобода в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські сили зменшили кількість штурмів на фронті після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету «Старлінк». За повідомленням, кількість штурмів подекуди зменшилася, а на деяких ділянках вони взагалі припинилися.

Американський Інститут вивчення війни заявив у своєму звітівід 4 лютого, що російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинівки, використовуючи уроки, отримані під час наступу на Покровськ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.