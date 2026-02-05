Джерело в Генштабі підтвердило зменшення штурмів військ РФ через блокування їм «Старлінків»

Джерела Радіо Свобода в Генштабі ЗСУ підтверджують, що російські сили зменшили кількість штурмів на фронті після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету «Старлінк».

За повідомленням, кількість штурмів подекуди зменшилася, а на деяких ділянках вони взагалі припинилися.

У зведенні на 16:00 5 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про 56 бойових зіткнень на фронті від початку доби.

Міністр оборони України Михайло Федоров раніше сьогодні повідомив, що внесені до «білого списку» термінали супутникового інтернету Starlink працюють, а ті, що перебувають у користуванні російських військових – заблоковані.

За його словами, процес верифікації терміналів Starlink триває.

Про те, що в російської армії на фронті припинив працювати «Старлінк» повідомили російські так звані військкори, які пишуть про великий збій супутникового інтернету після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів. Крім цього, припинив працювати супутниковий інтернет в окупованих містах, де ним користувалися через відсутність зв’язку, повідомляв проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Українські військові повідомляли про збої і в них, проте зараз Україна веде процедуру реєстрації терміналів – Міноборони публікує інструкцію, як це зробити.

Експерт зі зв’язку і радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов написав на своєму каналі, що у противника на фронтах «навіть не проблема, у противника катастрофа». «На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з’ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні «Старлінки», – пише він.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Також це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».