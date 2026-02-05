Федоров: внесені в «білий список» Starlink працюють, термінали військових РФ заблоковані

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що внесені до «білого списку» термінали супутникового інтернету Starlink працюють, а ті, що перебувають у користуванні російських військових – заблоковані.

«Продовжуємо верифікувати термінали Starlink. Перша черга терміналів, які потрапили в «білий список», уже працює. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює – варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу», – написав він у телеграмі 5 лютого.

За словами міністра, цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП, для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія.

«Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим і командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива», – додав він.

Тим часом, російські Z-канали і «воєнкори» у своїх пабліках заявляють про масові збої в роботі Starlink.

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з’ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Starlink. Процес обробки триває», – зазначив Сергій «Флеш» Бескрестнов, експерт з радіотехнологій, а тепер і радник міністра оборони України.

2 лютого Михайло Федоров повідомив, що уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink, зазначивши, що незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, усе інше буде відключено.

«Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ і керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії – запровадження «білого списку» й авторизація всіх терміналів», – написав він у телеграмі.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Також це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».