«Старлінк» у армії РФ не працює по всьому фронту – російські «воєнкори»

У російської армії на фронті припинив працювати «Старлінк». Російські так звані військкори повідомляють про великий збій супутникового інтернету після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів. Крім цього, припинив працювати супутниковий інтернет в окупованих містах, де ним користувалися через відсутність зв’язку. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) систематизували скарги провоєнних каналів РФ – ось які висновки можна зробити.

Зв’язок втратили не лише дальні БпЛА, а й війська РФ на передовій, тому що більша її частина була побудована на Starlink. За даними деяких каналів РФ, зупинено навіть штурмові дії.

«Бойові товариші з фронту пишуть, що термінали разом згасли. Розрахунки БпЛА, РЕР/РЕБ, вогневі засоби та піхотні позиції тепер без інтернету», – пише канал «Рядовий Губарєв».

«Як ми спочатку й побоювалися, «вмерли» не лише термінали на дронах, а й стаціонарний зв’язок у передової. Тепер це відкидає зв’язок і бойове управління в ЗС РФ одразу на пару років назад до вже забутих багатьма давніх технологій дротового інтернету, вайфаю і радіозв’язку», – зазначає канал «Военный осведомитель».

«Управління військам на фронті фактично паралізоване», – вказує канал «Досье. Секретный контур».

Військові блогери РФ пишуть про відсутність альтернативи зв’язку SpaceX і закликають своїх технічних фахівців терміново знайти рішення, а також обіцяють повернути гроші за «Старлінки», які збирали серед громадян РФ.

«За відсутності альтернатив ЗС Росії використовують сірі «Старлінки» для організації зв’язку на фронті. Небезпека в тому, що це був легкий шлях порівняно з тим, щоб зробити щось своє в космосі, тягнути оптоволокно, яке вічно рветься, налагоджувати «мости», або навіть масово працювати з цифровими станціями для організації передачі малих пакетів даних», – написав канал «Два майора».

В окупованому Сіверськодонецьку, де Росія блокує зв’язок через його близькість до фронту, жителі масово скаржаться на відключення і не розуміють причин: «А хто знає, на скільки відключили «Старлінк?»; «Старлінк» живий у когось?»; «Ні, у всіх ліг»; «А що зі «Старлінком», він буде працювати, чи це тепер нарізна дошка для овочів?» – пишуть у міських чатах Сіверськодонецька.

Ще у понеділок російські так звані військкори заспокоювали, що створення «білого списку» терміналів Україні навряд чи вдасться, оскільки ЗСУ використовують на фронті багато «сірих» «Старлінків».

Українські військові справді повідомляли про збої і в них, проте зараз Україна веде процедуру реєстрації терміналів – це роблять у Центрах надання адмінпослуг і порталі «Дія» – Міноборони публікує інструкцію, як це зробити.

Експерт зі зв’язку і радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов написав на своєму каналі, що у противника на фронтах «навіть не проблема, у противника катастрофа». «На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з’ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні «Старлінки», – пише він.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Також це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».