«Лягли всі Starlink, ми в ах*і». Чи зможе армія РФ наступати далі?

У російській армії одночасно відключилися всі термінали супутникового зв'язку Starlink, які вона використовувала для зв'язку у військах і управління далекобійними БПЛА в онлайн-режимі. Про це вдень 5 лютого у своєму телеграм-каналі повідомив експерт з радіотехнологій, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», – написав він у соцмережах.

Це підтвердив і міністр оборони Михайло Федоров, зазначивши, що внесені до «білого списку» термінали Starlink працюють – а російські системи вже заблоковані.

Однак він додав, що верифікація терміналів в Україні триває – «білі списки» оновлюються раз на добу.

На відсутність зв'язку почали скаржитися і українські військові: навіть зареєстровані в системі Delta термінали, за їхніми словами, не працюють – про це вони повідомили «Українській правді».

Раніше Міноборони закликало власників Starlink в Україні терміново їх зареєструвати – за домовленістю з компанією SpaceX решту збиралися заблокувати.

Російські Z-пабліки масово пишуть про відсутність зв'язку.

«Тепер це відкидає зв'язок і бойове управління в ЗС РФ відразу на кілька років назад, до вже забутих багатьма стародавніх технологій дротового інтернету, вайфаю і радіозв'язку», – написав телеграм-канал «Військовий інформатор».

«Управління військам на фронті фактично паралізоване», – вказує канал «Досье. Секретный контур».

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Також це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».



Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».



1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».