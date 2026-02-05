ISW: війська РФ створюють умови для майбутнього наступу на Костянтинівку за прикладом Покровська

Російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинівки, використовуючи уроки, отримані під час наступу на Покровськ, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що командир української бригади, яка діє на Костянтинівському напрямку, 4 лютого повідомив, що російські війська останнім часом зосередили зусилля на перекритті українських логістичних систем, а не на проведенні бойових операцій, частково через мінусові температури. Командир додав, що російські війська також перекривають українську логістику, атакуючи і дистанційно мінуючи українські наземні лінії зв’язку за допомогою FPV-дронів і влаштовуючи засідки з використанням безпілотників.

В ISW зазначають, що російські війська розпочали місії з інфільтрації в Костянтинівці в середині жовтня 2025 року, але досі не надали пріоритет захопленню Костянтинівки перед завершенням захоплення Покровська.

«Російські війська, ймовірно, намагаються повторити кампанію, яку РФ успішно застосувала в Покровську, а згодом і в східній частині Запорізької області. Російські війська в напрямку Покровська завдавали удари по різних цілях у тилу України на оперативній глибині від 25 до 100 і більше кілометрів (ці цілі включали дороги, залізниці й мости, які підтримують українські лінії постачання) перед подальшими інтенсивними наземними операціями… Російські війська протягом кількох місяців проводили цю кампанію, щоб створити умови для інтенсифікації наступальних операцій у напрямках Покровська й Гуляйполя, що в кінцевому підсумку дозволило Росії просунутися в цих напрямках восени 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Напередодні аналітичний проєкт DeepState зазначив, що російська армія просунулася в Покровську і Мирнограді. За даними аналітиків, агресор захопив нові території на півночі Покровська, а також просунувся до Гришиного – ключового для логістики Сил оборони в агломерації населеного пункту. «Останні бої за Покровськ і Мирноград тривають», – підсумували аналітики.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

У липні 2025 року в ISW заявили, що російські війська змінили пріоритети наступальних операцій на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.